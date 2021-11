CAU/AC abre inscrições para Semana de Arquitetura e Urbanismo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU/AC) todos os anos realiza a Semana de Arquitetura e Urbanismo, evento voltado para troca de informações, formações e aprimoramento dos profissionais em início de carreira ou que já estão inseridos no mercado.



Para o presidente em exercício do Conselho, Moises Souza, o evento retoma as atividades presenciais e trará temas sugeridos pelos profissionais.

“Esse é um evento que realizamos todos os anos, com exceção do ano passado devido a pandemia, onde realizamos a troca de experiências, nós atualizamos e todos os temas foram sugestões colhidas pelos profissionais durante levantamento dos canais de comunicação do Conselho. Reforço o convite a todos para que possamos praticar essa troca de conhecimentos”, disse Moises.



As inscrições iniciam nesta segunda-feira, 29, na sede do Conselho. O evento acontecerá nos dias 08,09 e 10 de dezembro, no Hotel Nobile Suites Gran Limmi às 18h.

Para maiores informações o contato é (68) 3222-8941 ou pelo 0800 883 0113.