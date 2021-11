Casas Bahia suspende campanha da Black Friday com Marília Mendonça

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Via, rede de móveis e eletrodomésticos listada na B3, decidiu suspender a campanha de Black Friday da Casas Bahia, após a morte da cantora goiana Marília Mendonça, de 26 anos, em um acidente aéreo, ontem, no interior de Minas Gerais, onde faria uma apresentação.

“A Via recebe com perplexidade e profunda tristeza a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça, estrela da campanha de Black Friday da Casas Bahia”, diz o CEO da companhia, Roberto Fulcherberguer, em sua conta na rede social LinkedIN.

A Black Friday, marcada para o próximo dia 26 de novembro, marca o início da temporada de compras de fim de ano com promoções agressivas, tornando-se uma data importante para o resultado do varejo, principalmente para o comércio eletrônico, no último trimestre do ano.

A Via ainda não divulgou se uma nova campanha será lançada e se um novo artista será escalado para os comerciais.

“A empresa solidariza-se com a família da artista, uma das mais importantes e queridas da nova geração brasileira, e com os familiares das demais vítimas do acidente. E informa que, em respeito, deixou de veicular os comerciais da campanha”, concluiu o CEO da Via.

Vencedora da edição de 2019 do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja pelo disco “Todos os Cantos”, Marília é uma das cinco vítimas da queda do bimotor Beechcraft King Air C90a, da companhia de táxi aéreo PEC, fabricado em 1984, com capacidade para seis passageiros.

A aeronave atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia, segundo a concessionária Cemig, e caiu próximo a uma cachoeira, em Piedade de Caratinga, cidade de pouco mais de 8 mil habitantes, no Vale do Rio Doce (leste mineiro), em um condomínio de casas de classe média.

A morte da Marília, uma das mais populares da nova geração de cantoras no gênero sertanejo, provocou comoção nacional. A Aeronáutica informou que vai investigar as causas do acidente.