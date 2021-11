Casada com Zé Felipe, Virginia conta por que evita filmar o sogro Leonardo

- Publicidade-

Virgínia Fonseca é uma celebridade da internet e, sozinha, tem quase 28 milhões de seguidores no Instagram, 25,3 milhões no TikTok e outros 9,8 milhões no YouTube. Ainda assim, ela também é conhecida por, desde 2020, fazer parte de uma família famosa. A do cantor Leonardo.

A influenciadora digital é casada com Zé Felipe, um dos seis filhos do cantor sertanejo. Quando conheceu o atual marido, no começo do namoro, chegou a morar um período na mansão de Leonardo em Goiânia. Atualmente eles moram em uma casa vizinha, no mesmo condomínio, mas continuam muito próximos de “Léo e Poli” (Poliana Rocha, mulher de Leonardo e mãe de Zé Felipe), como Virgínia chama os sogros.

O que chama a atenção dos seguidores de Virgínia, no entanto, é que a influenciadora não mostra tanto o sogro em seus vídeos, mesmo postando conteúdo praticamente 24 horas por dia nos stories do Instagram e abastecendo seu canal do YouTube diariamente com vídeos de sua rotina, que inclui muitas visitas a casa dos sogros.

Zé Felipe, a filha deles de 5 meses Maria Alice, e a sogra Poliana são figuras bastante presentes nas postagens de Virgínia. Já Leonardo apareceu algumas vezes, mas sua imagem é bem menos constante no canal e nos stories da influenciadora digital.

E isso tem uma explicação, como a própria Virgínia contou para Splash durante a entrevista que deu junto com Camila Loures para falar do podcast delas, o PodCats.

”O Léo não é dessa geração internet. Ele é da época que os artistas só apareciam no palco. Ninguém tinha acesso a eles. Eles não ficavam filmando sempre onde eles estavam, ninguém sabia onde eles estavam. Então quando chegava no palco todo mundo estava ali para ver eles”, explica sobre a realidade do sogro, que estourou no final dos anos 1980 ainda em dupla com o irmão, Leandro, que morreu em 1998.

“Quando eu cheguei na família não tinha muito isso de postar. O Zé Felipe não postava quase nada, a Poli tinha recém entrado no mundo digital, então ela também não postava muito. Aí eu cheguei.”

Virgínia acha que é essencial respeitar a privacidade de Leonardo, menos acostumado com as redes sociais que o restante da família. “Eu não vou chegar filmando ele, filmando a casa dele com ele ali. Eu sei que ele não se importa. Tanto que quando morei lá ele não queria que a gente saísse de lá.”

Segundo a influenciadora, Leonardo a deixou à vontade para gravar na casa dele, mas ela não se sente tão à vontade para o expor. “Quando estou gravando stories se ele falar alguma coisa eu sei que ele quer aparecer. Sei que tenho a liberdade de filmar ele. Agora se ele está caladinho eu gravo ali na minha e não posto ele. Mas ele é muito tranquilo. Se eu filmar ele, sei que ele não vai se importar”.