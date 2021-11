Casa em construção desaba após temporal em cidade no AC e menina de 11 anos fica ferida

- Publicidade-

Família estava em fase de conclusão da obra para se mudar, mas perdeu quase tudo. Menina levou nove pontos na cabeça, mas está bem. Acidente ocorreu em Tarauacá, nessa terça-feira (2).

Casa em construção é derrubada por ventania após temporal em cidade no AC e menina de 11 anos fica ferida.

Uma casa que estava sendo construída foi derrubada pelo vento durante um temporal ocorrido nessa terça-feira (2), na cidade de Tarauacá, no interior do Acre. Uma menina de 11 anos levou nove pontos na cabeça por causa do incidente, mas está bem e tomando medicação.

O mecânico Leonardo Simões de, 29 anos, contou que ele, a esposa e os quatro filhos, com idades entre 2 a 11 anos estavam na construção no momento do temporal e por isso a menina acabou se ferindo porque não deu tempo de sair.

Simões disse que a casa de madeira já estava toda armada, com assoalho e cobertura prontos, faltava apenas as paredes. Mas, o vento acabou derrubando a estrutura e restou apenas o piso. As telhas e algumas peças de madeira foram quebradas e não podem ser reaproveitadas.

“A gente estava trabalhando e como era feriado, a família estava junto. Estava armada para fechar e subiu o tempo de chuva e vento forte e vi que ela cedeu para um lado e quando voltou, já foi caindo. E fomos retirar o pessoal que estava dentro e ainda ficaram duas. Uma se feriu”, contou.

Após o desastre que deixou a família com o grande prejuízo, o irmão dele começou uma mobilização para ajudar na reconstrução. Atualmente a família mora em uma casa cedida pela irmã da esposa de Simões e ele trabalhava para mudar com a família para a casa própria.

“Madeira, perdemos praticamente tudo. Com a queda também quebrou algumas vigas. A mulher ficou muito abalada, ela tem problema de asma e ficou muito ruim e ainda tememos que a nossa filha morresse”, concluiu.