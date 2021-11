Casa de madeira é parcialmente destruída por incêndio no Bairro da Cohab em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A equipe de serviço do 4° Batalhão de Bombeiros Militares de Cruzeiro do Sul, foi acionada no último dia 30 de outubro, para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em uma residência de madeira no bairro da Cohab.

No momento inicial do fogo, a proprietária estava preparando o almoço quando as chamas iniciaram nas proximidades do fogão e perderam o controle, vindo a danificar parte da casa e alguns utensílios como colchão, fogão, botija, peças de roupa, parte da cobertura e parede da residência.

Os moradores prestaram os primeiros auxílios e evitaram que as chamas se propagassem. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros realizou o serviço de rescaldo e vistorias no local, bem como acionou a equipe da Energisa para verificar a rede elétrica que havia sido queimada.