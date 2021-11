Carteira de vacinação será cobrada na entrada do show de Gusttavo Lima no Acre, diz organizadora

-------- Continua depois da Publicidade--------

Como a pandemia de covid-19 ainda não acabou, os organizadores do show de Gusttavo Lima em Rio Branco prometem exigir carteira de vacinação na entrada do evento e seguir os protocolos da faixa verde, bandeira vigente neste momento no Acre.

A JRF, empresa promotora e organizadora do show, salientou que está atenta a possíveis variações com o público de, no máximo, 14 mil pessoas e que desde o início do anúncio do evento informa às pessoas que os ingressos são limitados.

“Primeiramente, avaliamos como positivo o retorno para a faixa verde. Do ponto de vista estrutural, alterado o formato do evento que normalmente é praticado na feira agropecuária, o show será realizado em um espaço amplo, com mais de 14.257 metros quadrados, ou seja, com capacidade para mais de 27 mil pessoas. Mesmo tendo espaço útil, esgotamos os camarotes individuais, estamos esgotando o backatage e o espaço open bar também será limitado. Álcool em gel e máscara serão distribuídos na entrada do evento, a carteira de vacinação será cobrada e todos os cuidados afim de mitigar os riscos, serão tomados”, diz a JRF, que também pondera: “Salientamos que precisamos passar por esse momento de transição, que vários eventos já aconteceram e a vida precisa , com todo cuidado e responsabilidade, começar a voltar ao normal. O setor de eventos foi o mais afetado na pandemia, em um show como esse, são gerados 670 empregos diretos. Para se ter ideia, não tem mais agenda de salões, maquiadoras, barbeiros e outros do gênero para o dia do show”.

O show, que marca a retomada dos eventos com grande público no Acre, após um hiato de quase dois anos, por causa da pandemia de covid-19, vai acontecer no estacionamento do Parque de Exposições Wildy Viana, espaço que abriga a Expoacre, no dia 1º de dezembro. Por coincidência, a última realização de um grande show no Acre foi o de Gusttavo Lima no dia 14 de dezembro de 2019, quando ninguém sequer imaginava o pesadelo dos meses seguintes com a covid-19.