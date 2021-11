Campanha Papai Noel do Correios 2021 será lançada amanhã, 19

-------- Continua depois da Publicidade--------

A superintendência dos Correios do Acre lançam, amanhã, 19, às 16h30min, na agência do centro, a Campanha Papai Noel dos Correios 2021. Esta é a 32ª edição, no ano passado mais de 1 mil cartinhas foram adotadas.

As cartinhas das escolas selecionadas já foram entregues na unidade. Mas a partir do lançamento da campanha a comunidade em geral pode ir deixar as cartinhas das crianças, até dez anos (com exceção das crianças deficientes, que não tem limite de idade), na agência do centro.

Os pedidos são os mais variados e vão desde alimentos a material escolar. Os interessados em adotar uma cartinha devem acessar o blog do Papai Noel dos Correios, no link https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php, e clicar em “adotar agora”. A partir daí com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para a entrega dos presentes. Este ano também terá a adoção presencial. Lembrando que não tem limite de adoção, o padrinho ou madrinha pode adotar quantas quiser.

Os Correios enviam e-mail para os padrinhos e madrinhas para confirmar a adoção da cartinha. Outra opção é o acesso à seção “Minhas Cartas” no blog dos Correios.

Os presentes são deixados na agência dos Correios do Centro de Rio Branco, seguindo todos os protocolos sanitários.