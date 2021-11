Caminhão tanque incendeia na Estrada do Pacífico e motorista escapa ileso

-------- Continua depois da Publicidade--------

caminhão tanque que transporta combustível para a cidade de Cobija, capital do Estado de Pando (Bolívia), sofreu um sinistro próximo a cidade de Assis Brasil, interior do Acre, por volta do meio-dia deste domingo, dia 21.

As primeiras informações obtidas no quartel do 5º Batalhão dos Bombeiros localizado na Epitaciolândia, distante cerca de 110km do incidente, uma equipe foi deslocada até o local para ajudar no combate as chamas e evitar que o tanque explodisse.

Também foi informado que o motorista conseguiu para a tempo e desligar o veículo do tanque a tempo, evitando o pior. Imagens feitas no local por moradores e mostra o as chamas consumindo a cabine.

A primeira hipótese seria de uma pane elétrica, que tenha ocasionado o início de tudo.