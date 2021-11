Camila Queiroz teria exigido aprovar publicidades de Verdades Secretas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Demitida da Globo antes do fim das gravações de Verdades Secretas 2, a atriz Camila Queiroz teria exigido da emissora que as publicidades de uma eventual terceira temporada da novela fossem aprovadas por ela. As informações são do site Notícias da TV.

Em nota divulgada nessa quarta-feira (17/11), a emissora explica que a protagonista fez uma série de exigências após saber que o período de gravações seria postergado em sete dias.

“Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, diz um trecho do comunicado.

Relação turbulenta

A repentina saída de Camila Queiroz do elenco do folhetim trouxe à tona os turbulentos bastidores da trama escrita por Walcyr Carrasco.

De acordo com a coluna O Melhor da TV, a intérprete de Angel faltou às gravações na semana passada, justamente no dia em que seriam filmadas as cenas do desfecho da protagonista da novela. A artista apresentou um atestado médico à emissora para justificar a ausência.

A falta da intérprete de Angel impossibilitou que a equipe gravasse as cenas finais da personagem. Como aquele era o último dia de contrato entre Camila e a Globo, a emissora tentou firmar uma extensão do vínculo, para que as gravações prosseguissem e a protagonista da novela tivesse o fim devidamente registrado. Mas não houve acordo.

Atriz rebate emissora

A assessoria de imprensa da atriz Camila Queiroz enviou uma nota à imprensa na tarde dessa quarta-feira (17/11) para rebater alguns pontos do comunicado feito pela TV Globo sobre a saída da artista do elenco de Verdades Secretas 2. “Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações”, diz o comunicado.

Depois do esclarecimento sobre o fim do vínculo com a emissora, a nota prossegue e confirma as informações que davam conta de uma discordância entre a atriz e a emissora sobre o desfecho de Angel, protagonista da trama.

“Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo”.