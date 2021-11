Cameli afirma que deverá conceder reajuste salarial aos servidores públicos do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em uma rodada de entrevistas nesta segunda-feira, 15, desta vez, na TV Gazeta, o governador Gladson Cameli (PP) adiantou que a equipe econômica já está realizando estudos para que o governo conceda aumento salarial aos servidores públicos do estado.

O anúncio pode ser feito até o fim do ano. “A equipe econômica está aguardando o fechamento do final do mês para eu não vir falar uma coisa e não cumprir que é para anunciarmos até o fim do ano o aumento, não sei a porcentagem, mas com muita responsabilidade estamos fechando o balanço para que possamos anunciar o dia e hora que acontecerá o aumento para o servidor”, declarou.

Cameli frisou que o aumento deverá compensar os aumentos sucessivos da gasolina, cesta básica e energia. “Isso é um direito dos servidores. Por isso, esta é uma pauta que eu trato com muita tranquilidade e responsabilidade para não criar uma falsa expectativa”, ressaltou.