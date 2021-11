“Calhambeque” de Roberto Carlos enguiça por falta de combustível; assista

-------- Continua depois da Publicidade--------

Roberto Carlos, de 80 anos, passou por maus bocados no último fim de semana. O Audi TT novinho do cantor enguiçou na Rua da Urca, no Centro do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria, a falha no “calhambeque” vermelho ocorreu por falta de combustível.

A falta de gasolina, por sua vez, ocorreu porque o Rei cumpriu uma quarentena rigorosa na pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2) e consequentemente deixou de abastecer seus veículos. Quando o carro falhou, curiosos foram atraídos ao local e começaram a filmar o cantor, enquanto o mesmo pegava pertences pessoais no banco de trás. Em seguida, ele deixou o Audi TT para trás e embarcou em um Golf prata de volta para casa.

Essa é uma das primeiras vezes que Roberto Carlos aparece em público desde que Dudu Braga, seu filho, morreu em setembro de 2021. O produtor musical morreu aos 52 anos, vítima de câncer no peritônio. A informação foi confirmada pelo jornalista Fefito no programa ‘Mulheres’, da Gazeta, e posteriormente por Boninho, amigo pessoal de Dudu.