Caixa eletrônico da Rodoviária de Rio Branco é furtado por quadrilha em caminhão guincho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pelo menos 10 criminosos armados furtaram o único terminal eletrônico da Rodoviária Internacional de Rio Branco. A ação dos bandidos aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira, 22.

De acordo com informações, o bando utilizou um caminhão guincho para levar o terminal de autoatendimento. Na hora da ação criminosa apenas o funcionário do setor de guarda volumes estava no local. Segundo a polícia o funcionário teve que se esconder.

Horas depois o caminhão foi localizado pela Polícia Militar no ramal do Macarrão, região do Belo Jardim. O veículo atolou quando trafegava pelo local e foi abandonado pela quadrilha.

Inicialmente o caso está sendo investigado pela Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil.