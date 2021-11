Cafeteria oferece emprego a homem que furtou pedaço de bolo por fome

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma história triste com final feliz! O dono de uma cafeteria ficou comovido e ofereceu emprego a um homem que furtou um pedaço de bolo porque estava com fome, e deixou um bilhete pedindo desculpas.

Tudo aconteceu na cafeteria Alibabar, em Pistoia, Itália e o gesto de empatia e solidariedade se tornou conhecido no mundo todo!

No dia seguinte ao furto, um homem foi até o local sem que ninguém visse e deixou dinheiro correspondente a todos os brioches que comeu. E escreveu um bilhete dizendo

“Olá, com licença. Outra manhã eu estava com fome e não tinha dinheiro. Obrigado […] Me desculpa, eu estava com muita fome e não tinha como pagar”, dizia na carta.

A descoberta

Um funcionário da cafeteria deixou alguns pedaços de bolo fora da cestinha enquanto guardava outros alimentos. Quando voltou para pegar, ele se deu conta que alguém tinha levado.

No dia seguinte, a surpresa: o homem que furtou os pedaços voltou para o estabelecimento, e deixou um bilhete e 10 euros – quase R$ 65 – se desculpando pela atitude.

Ou seja, assim que conseguiu algum dinheiro, ele fez questão de voltar para pagar.

Empatia do dono da Cafeteria

Ciente de que o homem jamais se revelaria por medo de ser julgado e até preso, o dono da cafeteria compartilhou uma mensagem nas redes sociais pedindo que o rapaz aparecesse em seu estabelecimento para negociar uma oferta de trabalho.

“Esta é a situação na Itália hoje … Pessoas obrigadas a “roubar” porque sentem fome. Ainda assim, ele voltou com dignidade para pagar a dívida. Ficamos de coração partido”, disse Marco Bartoletti, dono do Alibabar.

Empregos para o homem

A publicação da história na rede social do Café Alibabar repercutiu tanto que chamou a atenção do empresário Filippo Fondatori, dono de uma rede de lanchonetes e cafés na Itália.

Ele procurou Milani para ajudá-lo a encontrar o homem misterioso, porque também queria lhe oferecer um emprego.

Juntos, os donos dos dois estabelecimentos agora tentam localizar o homem para o recompensar por sua sinceridade.

“As pessoas querem ouvir boas notícias e, acima de tudo, saber que o mundo está cheio de pessoas honestas dispostas a se ajudarem sempre que necessário”, afirmou Filippo.

A busca pelo pessoa misteriosa e honesta continua.