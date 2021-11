Cabo do exército que estava desaparecido é encontrado morto; Amigo e principal suspeito foi preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Foi encontrado na noite desta sexta-feira (26/11), na zona rural de Guajará-mirim, o corpo de um homem identificado como Carlos Cabixi, de 24 anos.

O Jornal Eletrônico Portal de Rondônia apurou, que Carlos era cabo do Exército Brasileiro, e estava desaparecido desde a última quarta-feira (24/11). A esposa da vítima disse, que o militar deixou ela na faculdade, e saiu alegando que iria encontrar um amigo, e depois disso não foi mais visto.

Durante as investigações, a moto da vítima foi rastreada, e apontou a localização no lado boliviano. Ainda de acordo com o trabalho da Polícia Civil, dois homens foram presos acusados de roubar e matar o cabo.

Um dos acusados, seria o amigo que a vítima teria ido encontrar. Sendo esse, o responsável de indicar para os policiais, o local exato que o corpo estava.

Os trabalhos periciais, revelou que Carlos foi morto com vários tiros na cabeça. Os acusados seguem presos, e vão responder por latrocínio (roubo seguido de morte).