C Fron Juruá / 61º BIS celebra o Dia da Bandeira em Cruzeiro do Sul

No dia 19 de novembro, o Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron Juruá / 61º BIS) realizou uma formatura em alusão ao Dia da Bandeira nas instalações da OM em cruzeiro do Sul e em seus Destacamentos Especiais de Fronteira Marechal Thaumaturgo (1º DEF) e São Salvador (2º DEF).

Na sede, durante a solenidade foi realizada a entrega de condecorações para militares do Exército, do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Cruzeiro do Sul e para ex-integrante do Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo.

A atividade contou com a participação de crianças do Programa Forças no Esporte (PROFESP) e de alunos da Escola Absolon Moreira, que foi agraciada com um Pavilhão Nacional, entregue pelo Tenente Coronel Kenzo Yotsuji, Subcomandante ao C Fron Juruá / 61º BIS. Ao término da solenidade foi realizado a queima das bandeiras em más condições entregues por diversas organizações militares e civis de acordo com o a Lei nº. 5.700 de 1º de setembro de 1971.

Já no 1º DEF, a cerimônia foi presidida pelo do Major Berti, Oficial de Operações da OM. No 2º DEF, localizado às margens do Rio Môa, a cerimônia foi conduzida pelo Cmt do Destacamento.