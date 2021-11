Brilhos chegou cheia de novidades e comemorações, veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

AGENDA

A colunista e consultora de moda Jackie Pinheiro está em Fortaleza onde se reencontrou com amigos da época da Seis de Agosto que hoje residem no Ceará. Pinheiro hoje apresenta sua melhor performance em clicks ousados.

Uma vez diva, sempre fixação e lacração.

MELISSA

A grande franquia MELISSA está inovando para o verão 2022, lançando uma coleção de biquínis incríveis e produzido com matérias biosustentável. A marca pensando na mulher brasileira e sua pluralidade e empoderamento preparou um lançamento incrível, confira no site da marca.

ARTE INSPIRADA NO CRÔA

A artista plástica, atriz e escritora Roberta Marisa, está no Crôa se inspirando para sua nova exposição. A Marisa sempre surpreende a todos que acompanham o seu trabalho com criações incríveis e com um contexto sempre muito atual.

VIVAS PARA ELAS

No último final de semana minha agenda foi bem concorrida e é lógico que a titia não poderia deixar passar em branco essas duas festas bafo.

Vamos começar dando parabéns para minha prima Larissa Santos que ganhou uma festa surpresa das amigas e familiares. Foi bafo!

No mesmo dia fui prestigiar amiga Dayana Miranda que fechou o camarote do tardezinha para receber amigos mais íntimos e brindar com muita champagne. Foi arrega bofe!

JOVEM POLÍTICO

Incrível como os jovens políticos vem influenciando outros jovens na política local, digo isso vendo atuação de alguns tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa. E um desses exemplos é o vereador Hidelgard Pascoal que está sempre dialogando com os jovens e trazendo algo novo para comunidade, o vereador apesar de ser muito jovem e ser sua primeira vez na carreira política é um dos que mais aprova emendas para a nossa Rio Branco e população. Quer saber mais?

Acesse o site da Câmara Municipal de Rio Branco e confira quem trabalha em prol do povo.

BONECAS NO ATELIÊ

A empresária Elisa Barreiros vem inovando ambientes com a sua arte que deixa a gente mais apaixonada pela arte, falo aqui um material que ela desenvolveu todo em macramê e lindas bonecas que são o carro chefe do seu ateliê.

Confira o Instagram – @atelie_elisa_barreiros

HOT DOG ESPECIAL

Que tal dar um rolê no canal da maternidade e dar uma parada para se deliciar na melhor franquia de Rio Branco? Estou falando de Albert’s Famous, essa franquia que oferece no seu cardápio delícias incríveis e sem esquecer do espaço climatizado e aconchegante.

Albert’s Famous está localizado no canal da maternidade próximo ao sabor do Sul.

Beijos da titia BRILHOS e até qualquer hora.