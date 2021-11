Briga entre irmãos: Filho de Gugu festeja aniversário com mãe e namorada, mas sem irmãs

-------- Continua depois da Publicidade--------

João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu Liberato, completa 20 anos e celebrou a data ao lado da namorada, Gracie e da mãe, Rose Miriam. A comemoração foi em Miami, nos Estados Unidos, onde moram, mas sem a presença das irmãs, as gêmeas Marina e Sofia.

“Nossos filhos são bênçãos de Deus. A nossa grande oportunidade de nos tornar pessoas melhores. Feliz aniversário, meu filho amado”, escreveu Rose em um post nas redes sociais.

João Augusto está brigado com as irmãs desde que passaram a se desentender por conta da herança deixada por Gugu, que morreu em novembro de 2019 após uma queda em sua residência em Orlando, na Flórida. Marina e Sofia ficaram contra João e a mantenedora do espólio do apresentador, Aparecida Liberato, que também é tia do trio.