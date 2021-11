Bope inicia Operação “Stage”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre, por meio da Ronda ostensiva tático móvel (Rotam), estará realizando a operação “Stage” no período que compreende os dias 18 de novembro a 02 de dezembro, as atividades fazem parte do 1° Curso de Operações Rotam.



As operações são realizadas pelos policiais militares que estão participando do curso, onde irão realizar patrulhamento tático e atuar em conjunto com as demais unidades operacionais da capital e interior.



O objetivo é ofertar maior segurança a sociedade, além de avaliar os militares que estão compondo o 1° Curso de Operações Rotam.