Bombeiros suspendem buscas por homem que desapareceu ao cair em rio no AC após dois dias

“A equipe já está retornando e o corpo não foi localizado. Foram feitas buscas superficiais e mergulhos. Foi feito tudo que era possível fazer com as informações que tínhamos porque houve divergência nas informações de local”, disse o subcomandante dos Bombeiros em Cruzeiro do Sul, tenente Osimar Farias.

O tenente disse que as equipes fizeram o retorno nesse domingo. E, caso seja solicitado pela Polícia Civil, eles podem retomar as buscas. “Se formos acionados pela polícia, a gente pode retornar, mas por enquanto está suspensa.”

O delegado de Marechal Thaumaturgo, Heverton Roberto Bandeira, disse que segue com as diligências, ouvindo familiares.

“Estamos fazendo a investigação. Consultando, ouvindo os familiares. Não [não tem confirmação de possível crime] porque ele é tido como desaparecido. A gente vai colher as diligências já feitas pelo delegado Rômulo”, disse.

Entenda o caso

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na sexta-feira (26) e a informação repassada às equipes pelas pessoas que estavam com Silva é que ele caiu ao andar pela lateral da embarcação, que é de médio porte, e que desde então não foi mais visto.

Acontece que familiares de Silva estão suspeitando que, na verdade, ele teria sido vítima de um homicídio. E, segundo o comandante, as pessoas que estavam com ele no momento do sumiço começaram a repassar informações desencontradas sobre o local exato do suposto acidente.