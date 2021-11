Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu ao cair em rio no interior do Acre

Conforme o comandante dos bombeiros na região, Josadac Cavalcante uma equipe com quatro mergulhadores de Cruzeiro do Sul chegou ao local por volta das 11h dessa sexta-feira (26) para iniciar as buscas pela vítima.

A informação repassada aos bombeiros pelas pessoas que estavam com Silva é que ele caiu ao andar pela lateral da embarcação, que é de médio porte, e que desde então não foi mais visto.

Acontece que familiares de Silva estão suspeitando que, na verdade, ele teria sido vítima de um homicídio. E, segundo o comandante, as pessoas que estavam com ele no momento do sumiço começaram a repassar informações desencontradas sobre o local exato do suposto acidente.

“Inclusive eles [bombeiros] estão até na delegacia para tentar chegar a um consenso sobre o local exato da queda, porque o pessoal que estava com ele começou a distorcer as informações. Uma hora falaram que era em um local e depois que tinha sido em outro mais distante. Então, por enquanto, isso está dificultando as buscas, por não ter o local preciso. Nós acionamos a polícia porque, como quem estava com ele está com essas informações desencontradas, já começa a ter indícios de crime”, disse o comandante.

Ao g1, o delegado plantonista da cidade, Rômulo Carvalho, disse que foi aberto um procedimento investigatório para apurar se houve crime ou se foi um acidente.