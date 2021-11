Bolsonaro: não dá para alterar o Enem de uma hora para a outra mas “está mudando”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (22) que não é possível mudar o Enem de uma hora para a outra, mas destacou que algumas alterações já estão sendo percebidas sim.

Segundo ele, não há mais, por exemplo, questões relacionadas à “linguagem de tal tipo e gente com tal perfil”.

“Estão acusando o ministro Milton (Ministro da Educação) de ter interferido na elaboração das provas. Olha, se ele tivesse a capacidade, não teria nenhuma questão de ideologia nesse Enem agora, que teve ainda. Você é obrigado a aproveitar banco de dados de anos anteriores. Agora dá para mudar? Já está mudando. Não viram mais linguagem de tal tipo de gente com tal perfil. Não existe isso aí. A linguagem, o que o cara faz dentro de quatro paredes, problema dele. Agora não tem mais aquilo. A linguagem neutra não sei de quê. Não tem mais”, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada.