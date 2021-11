“Bolsonaro é um vômito, uma punhalada no ventre”, diz Fernanda Montenegro

- Publicidade-

A mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Fernanda Montenegro vê a cultura brasileira sob ataque. “Esse governo é um vômito, uma punhalada no ventre”, disse a atriz, de 92 anos, em entrevista ao Malu Tá ON, podcast comandado pela jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo.

Autora de “Prólogo, Ato, Epílogo: Memórias” e candidata única à cadeira 17, ela foi eleita por unanimidade entre os acadêmicos que votaram na eleição da ABL. A escolha coroa uma carreira de mais de 70 anos que ajudou a moldar o teatro, o cinema e a TV brasileira.

Na avaliação de Fernanda Montenegro, a cruzada do bolsonarismo contra artistas ocorre porque a arte “é libertária e amoral”. Ao podcast, ela diz que a eleição de Jair Bolsonaro, ao qual chama de “desequilibrado e desqualificado”, sedimentou uma “estrutura de direita cruel” no país.

Ainda assim, a atriz diz que não basta simplesmente rejeitá-lo. Defende que pe preciso analisar a razão pela qual Bolsonaro se tornou presidente da República. “A grande tristeza é que ele entrou pelo voto. Não entrou por uma força absolutamente militar, que ele também tem. Por que votaram no Bolsonaro? Porque talvez os governos que o antecederam cumpriram só metade do prometido”.

Com a sabedoria de quem já passou por 25 governos diferentes, ela demonstra esperança em dias melhores: “É só esperar que passa”.

Fonte: Metro 1