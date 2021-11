Bolsonaro diz que por ele não haveria Carnaval em 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (25/11) que é contrário à realização do Carnaval em 2022.

“Por mim, não teria Carnaval, mas tem um detalhe: quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos”, disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia.

“Não quero aprofundar nessa que poderia ser uma nova polêmica. Em fevereiro do ano passado, ainda estava engatinhando a questão da pandemia, pouco se sabia, praticamente não tinha óbito no Brasil, eu declarei emergência e os governadores e prefeitos ignoraram, fizeram Carnaval no Brasil”, prosseguiu.

A situação de emergência foi declarada em 6 de fevereiro de 2020. As festividades de Carnaval ocorreram de 21 a 29 de fevereiro, mas o decreto reconhecendo a situação de calamidade pública no país só foi publicado em 18 de março.

O mandatário voltou a se isentar da responsabilidade pelas mortes decorrentes da Covid-19. “Não tenho culpa disso. Não estou me esquivando nem culpando outras pessoas. É uma realidade, é uma verdade.

Todo o trabalho de combate à pandemia coube aos prefeitos e governadores. Para mim, o que coube: mandar recursos para estados e municípios. No total, gastamos no ano passado R$ 700 bilhões”, afirmou.

Fonte: Metrópoles