Bolsonaro diz que “não tem como” pagar R$ 90 bi de precatórios se PEC não for aprovada

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, neste sábado (13), que não tem como pagar R$ 90 bilhões de precatórios em 2022 sem ultrapassar o teto de gastos. Ele também reconheceu que a PEC dos Precatórios é mais difícil de ser aprovada no Senado. A proposta passou na Câmara dos Deputados nesta semana.

A PEC em questão diminuiria o valor a ser pago pelo governo. Se ela não for aprovada, o valor permanece R$ 90 bilhões. Com a aprovação, ela passa para menos da metade: R$ 44 bilhões. Além de estabelecer um limite anual para o pagamento das dívidas do governo, ela altera a regra do teto de gastos. O pagamento do Auxílio Brasil no ano eleitoral, iniciativa que derrubou o Bolsa Família, depende da aprovação da medida fiscal.

“A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto, porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no parlamento negociando isso”, afirmou Bolsonaro. “É mais difícil [aprovar no Senado], sabemos disso. E olha só: dívidas de até R$ 600 mil, vamos pagar todas”, completou.