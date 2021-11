BOLÃO RONDONIAOVIVO: Acerte o resultado da final da Libertadores e concorra a prêmios

-------- Continua depois da Publicidade--------

Duas equipes brasileiras seguem bravamente na disputa do título da Libertadores 2021. Flamengo e Palmeiras vão a campo para a grande decisão, o jogo será realizado às 16h, neste sábado (27) no estádio Centenário em Montevidéo, capital do Uruguai.

E você internauta não pode ficar de fora dessa emoção! Participe do Bolão do Rondoniaovivo e concorra a prêmios exclusivos dos nossos parceiros.

Os internautas que acertarem o placar e seguirem as regras do Bolão participarão do sorteio e concorrerão a prêmios. Serão 5 ganhadores!

Regras

Comentar e acertar o placar

– Curtir a publicação oficial

– Compartilhar marcando dois amigos (em modo público)

CLIQUE AQUI E PARTICIPE!

Confira os prêmios que serão sorteados:

1 – Uma caixa de som SP336 da Stock Musical

2 – Um óculos de sol da Optica Certa

3 – Uma camisa da Nação Rondônia

4 – 12 cervejas Heineken 600 ml do Kart Bar

5 – Um almoço no Peixinn Restaurante

Os palpites se encerram no início da partida às 16h (horário de Rondônia).