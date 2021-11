Bocalom renova afastamento de Frank Lima até dia 27 de novembro

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), publicou um Decreto nesta segunda-feira, 22, afastando Frank Lima, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), até o próximo sábado, 27 de novembro.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) com efeitos retroativos a 17 de novembro de 2021.

Segundo o prefeito, a prorrogação será sem prejuízo das suas remunerações, enquanto isso, Sheila Andrade Vieira continua a comandar a pasta na ausência do titular, ou seja, a partir da próxima segunda, 27, Frank Lima pode retornar à pasta.