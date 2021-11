Bocalom anuncia abono salarial para os professores municipais na capital

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, 17, o prefeito Tião Bocalom (PP) e a secretária de educação do município Nabiha Bestene Koury, concederam uma coletiva de impressa para tratar sobre pagamento do abono aos servidores da educação municipal efetivados que trabalham nas escolas.

Segundo a Secretária de Educação, como o Fundeb teve um aumento de 16.5%, avivamos com essa possibilidade de dar esse abono, porém estamos fazendo uma consulta aos órgãos de controle para que realmente a gente possa fazer o que nós estamos pensando.

Serão beneficiados todos aqueles que estão na escola, sejam professores, sejam pessoal de apoio”. Não foi especificado de quanto seria esse abono, ou quando sairia para os profissionais da educação, pois para tal repasse seria necessário um estudo e uma consulta ao Tribunal de Contas.

Foi afirmado ainda que o total de beneficiados seria de 1543 professores e 1195 entre profissionais como coordenadores de ensino, coordenadores administrativos, merendeiras e etc., no total sumaria-se 2738 funcionários aptos a receber o abono.

Sobre o retorno as aulas, Nabiha afirmou, “as aulas já iniciaram e que nós estamos chamando 99 profissionais que foi de um concurso de 2019, 2020 e aqui tem também os motoristas que nós estamos precisando que são 8 motoristas, porque nós estamos com problema de vacância alguns faleceram alguns, aposentaram, então nós vamos chamar 91 profissionais e mais 8 motoristas porque a lei, o decreto 173 me impede de que eu chame além da conta”.