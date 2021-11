Black Friday: Saiba quais são os horários para encontrar as melhores promoções

-------- Continua depois da Publicidade--------

Se nas primeiras edições da Black Friday os consumidores se preparavam para começar a comprar na madrugada de sexta-feira, há algumas edições que os varejistas passaram a adiantar o relógio.

De acordo com um levantamento realizado pela Promobit, plataforma e rede social especializada em promoções, a partir das 18h desta quinta-feira (25), muitas promoções já estarão disponíveis, antecipando o início oficial do dia de descontos, que será na sexta-feira (26). O levantamento aponta ainda quais os melhores horários para comprar cada item.

Com base em dados das últimas três Black Fridays que ocorreram no país, o portal afirma que a partir da madrugada de sexta as ofertas começarão a pipocar nos sites.

Fabio Carneiro, CEO do Promobit, ressalta que, embora tradicionalmente as promoções ocorram a partir de sexta-feira e terminam por volta da segunda-feira, o fenômeno do “Black November”, em que o mês inteiro tem grandes ofertas, já é uma realidade.

“Antecipar ofertas mais agressivas é uma estratégia usada por muitos varejistas para garantir a venda em um momento com menos concorrência. Consideramos como Black Friday o período que vai de quinta-feira a partir das 19h até o fim de segunda-feira”, explica.

De hora em hora

Segundo Carneiro, as empresas empregam estratégias que buscam sempre esconder as melhores promoções do consumidor, como por exemplo, esconder promoções em determinadas faixas de horário.

“Os melhores descontos acabam muito rápido. Já sabendo que, geralmente, as promoções acontecem com maior incidência em determinadas faixas de horário, o consumidor poderá ser mais estratégico”, disse.

Vestuário

De acordo com os dados de 2019 e 2020, as melhores ofertas aconteceram entre 21h e 22h de quinta-feira para os itens femininos, e entre 11h de quinta e 00h de sexta para os itens masculinos. As promoções podem também aparecer no mesmo horário de sexta-feira.

O Promobit reforça que, em caso de dúvida, vale a pena entrar nos sites pela manhã de quinta-feira e depois voltar às 21h.

Smartphones e tablets

As melhores ofertas de celulares costumam ocorrem entre as 23h de quinta e 2h de sexta-feira. Depois costumam reaparecer às 13h, e novamente entre 22h e 23h de sexta-feira.

Informática

Já para os fãs de tecnologia, itens como notebooks, PCs e produtos relacionados terão suas maiores promoções entre as 19h de quinta às 2h de sexta-feira. Na sexta-feira os melhores horários são entre 19h e 21h.

Eletrodomésticos

Essa categoria costuma variar muito o horário em que os melhores descontos entram. Houve picos durante a meia noite nas edições anteriores, mas podem não se repetir nesta.

Na sexta-feira um bom horário para olhar é ao meio dia, e depois entre 20h e 23h.

TVs, caixas de som, fones de ouvido

Os descontos para esses produtos e outros eletrônicos costumam ser maiores na virada de quinta para sexta, mas “recomendamos já entrar às 22h de quinta”, diz o Promobit.

Na sexta-feira pela manhã às 10h também é um bom horário, depois entre as 20h e 23h também.