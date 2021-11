Black com B da Bemol em Rondônia e Acre terá Frete Grátis, Encarte Vivo e parcelamento no Cartão Bemol em até 10x sem juros

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Black Friday da Bemol teve início na última sexta-feira (19) e segue até dia 30 de novembro levando muitas novidades exclusivas aos clientes Bemol e Bemol Farma. A Black Friday é uma data tradicional dos Estados Unidos e sempre é realizada na última sexta-feira de novembro durante o feriado de Ação de Graças. A Bemol preparou uma série de ofertas exclusivas para tornar essa data ainda mais especial para seus clientes em Rondônia e no Acre.

O Cartão Bemol é o passaporte para aproveitar as promoções típicas da data, que oferece descontos diferenciados tanto para as lojas Bemol quanto para a Bemol Farma. Clientes Diamante e Diamante Plus podem aproveitar para realizar suas compras com parcelamento sem juros com entrada 1+9 parcelas no Cartão Bemol, assim como o Frete Grátis.

A expectativa da empresa, que há quase 80 anos está na história do povo amazonense, é fazer da Black com B uma experiência única para seus clientes, inclusive os inadimplentes que querem voltar a ter as vantagens do cartão Bemol. O cliente que está com mais de 120 dias de atraso nos contratos pode renegociar e obter até 100% de desconto nos juros para pagamentos à vista pelos canais de atendimento www.bemol.com.br/renegociacao, pelo 0800 726 8300 ou indo até ao Serviço de Atendimento ao Cliente de qualquer loja.

E para valorizar ainda mais a experiência de compra, o Mais Bônus vai conceder até 4x mais pontos para os clientes que fizerem suas compras nas lojas, site, aplicativo e televendas, além da Medalha Black Friday para compras realizadas nesse período. As ações de Compra e Ganhe também não ficaram de fora da Black com B. Em todas as lojas estarão disponíveis mais de 20 ações que devem unir praticidade e economia, fatores que fazem a diferença para o consumidor.

Seja de barco, caminhão ou até avião, a satisfação do Cliente em primeiro lugar segue como nossa principal meta.

*Campanha 360º*

As ações 360º da Bemol para Black Friday deste ano invadiram os principais pontos de Manaus. Inovadora, a campanha Black com B traz novidades nas frentes de Comunicação, Trade Marketing e Digital, além de campanhas internas de incentivo para estreitar o relacionamento com todos clientes. Uma das novidades foi a ação em parceria com a Motorola que presenteou Dona Célia Bacury Barbosa, cliente Bemol há décadas, com um super smartphone de última geração. A entrega foi feita por Drone e surpreendeu a dona de casa que mora no município de Iranduba.

Associando a tecnologia e sua tradição, a Black com B da Bemol está presente além das lojas, mas em vários pontos da cidade como na Arena da Amazônia no reservatório de água do bairro Ponta Negra, e na fachada do Shopping Sumaúma com a projeção de QR Codes. Já os “Encartes Vivos” estão presentes nos shoppings como Manauara e Sumaúma e foram a atração local durante o fim de semana. Circulando pela cidade, você ainda encontra as ofertas da Bemol nas linhas de ônibus 640, 678 e 448.

*Sobre a Bemol*

A Bemol é um grupo varejista amazonense, com 34 lojas de departamento no Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, um e-commerce que atende todo o Brasil, a Bemol Farma com 33 lojas, Bemol Solar, além da iniciativa provedora de tais tecnologias, a Bemol Digital. Desde 2020 é patrocinadora Máster do Manaus Futebol Clube.