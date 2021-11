Bebê de 9 meses se afoga após ladrão jogar ela na piscina durante assalto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Angélica Murillo estava dando banho na filha Maria, de nove meses, em uma piscina inflável no quintal quando a casa foi invadida. Os dois homens chegaram à casa da paróquia rural de San Pedro de Suma, na província equatoriana de Manabi, em uma motocicleta no dia 20 de novembro.

Os ladrões disseram a Angélica que eram de um programa de vacinação canina, ao qual a mãe respondeu que não tinha animais de estimação. Mas foi então que os dois ladrões forçaram a entrar na propriedade e arrancaram o bebê dos braços da mãe. Eles jogaram a bebê Maria na piscina antes de levar a mãe para dentro.

Angélica entregou-lhes US $ 1.000 (R$5.600), mas insatisfeitos com a enorme quantia em dinheiro, eles amarraram a mãe antes de vasculhar a casa. Pouco tempo depois, os ladrões correram ao ouvir uma motocicleta à distância. Depois que a dupla saiu, Angélica começou a gritar por socorro e os gritos foram ouvidos pela outra filha que estava brincando na casa de um vizinho.

Ao chegar em casa, a menina de 12 anos encontrou a irmãzinha flutuando na piscina. Ela teria desamarrado a mãe, que tentou reanimar a filha, mas sem sucesso. No domingo, a polícia ainda estava procurando os dois suspeitos. A violência das gangues é um grande problema no país sul-americano, com mais de 18.000 roubos ocorridos apenas em setembro.