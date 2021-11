Bebê de 1 ano com sinais de maus-tratos é achado em linha de trem

-------- Continua depois da Publicidade--------

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Sorocaba, no interior de São Paulo, localizou um bebê de um ano de idade abandonado junto à linha férrea no Jardim Nova Esperança, na zona oeste da cidade. O caso ocorreu às 7h30 de sábado (27) em um local considerado ponto de usuários de drogas. As informações são da Record TV.

Ao ser encontrado após denúncia, o bebê estendeu os braços para os agentes e pediu colo. A criança estava suja.

Segundo informações da Prefeitura de Sorocaba, a criança recebeu cuidados médicos, passa bem e está sob a proteção da equipe do Conselho Tutelar.

A GCM acionou o Conselho Tutelar e, em seguida, a mãe da criança apareceu. Ela alegou que tinha deixado o bebê nos trilhos na intenção de comprar um cigarro.Um conselheiro tutelar foi até a residência da mulher e encontrou mais duas crianças e um adolescente, sendo que um deles mancava e tinha sinais de maus-tratos.

Tanto a mãe quanto as crianças foram levadas à Unidade Pré-Hospitalar da zona oeste e receberam os primeiros atendimentos. O caso foi acompanhado por uma assistente social e apresentado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Segundo a prefeitura, o projeto “HumanizAção” é realizado diariamente em Sorocaba e “garante assistência social às pessoas em situação de rua, acolhimento e chances reais de mudança de vida”.

A iniciativa é coordenada pela Controladoria Geral do Município e a Secretaria da Cidadania com o apoio de outros órgãos municipais.