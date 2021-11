BC cria novo horário para limite de transações noturnas via Pix

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em norma publicada na última sexta-feira (19), o Banco Central criou uma nova faixa de horário noturno para transações via Pix, com limite de R$1.000. Em breve, o usuário poderá escolher se quer ativar esse limite das 20h às 6h – que é a faixa padrão – ou entre 22h e 6h. Todas as instituições financeiras que utilizam o Pix têm até o dia 29 de julho de 2022 para se adequar à nova norma.

Antes, o BC havia estabelecido o horário de 20h às 6h como período noturno, mas possibilitava que o usuário ajustasse-o. Com a mudança, o usuário só poderá escolher entre essas duas faixas.

A intenção da mudança é facilitar a operacionalização das faixas de horário. O limite nas transações no período noturno foi uma alternativa para melhorar a segurança dos usuários e evitar golpes.

O valor do limite noturno também pode ser modificado pelo próprio usuário, para cima ou para baixo, conforme sua necessidade.