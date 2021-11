Barco naufraga no Rio Juruá entre Ipixuna e Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã dessa segunda-feira, 29, um barco naufragou no rio Juruá entre os municípios de Ipixuna e Guajará no amazonas.

As informações é de que as embarcação vinha da cidade de Ipixuna para Cruzeiro do Sul, quando aconteceu o acidente. Um veículo tipo caminhonete estava no barco e foi resgatado.

“Nenhum solicitante entrou em contato conosco pra fazer busca, mas soubemos que houve esse naufrágio com mercadoria e veículos e estamos aguardando sermos solicitados para realizarmos o apoio à população vizinha”, relatou o tenente do corpo de Bombeiros”.