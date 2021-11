Bar faz concurso de “menor pênis”; veja quanto mede o campeão

- Publicidade-

Os homens sempre fazem piadas quando o assunto é pênis pequeno. Mas este tema deveria ser tão importante ao ponto de gerar uma conversa?

Um bar de Nova York, o Kings County, é famoso por promover qualquer tipo de concurso. E um deles é exatamente o de “menor pênis”.

O jovem Taylor, de 24 anos, já venceu este concurso e recebeu US$ 500 pela vitória de ter o menor pênis do mundo.

Taylor, ou Puzzlemaster como é conhecido, já havia tentado vencer este concurso algumas vezes. A primeira vez ele perdeu para o indiano Raj Kumaro, em 2014.

E olha que o tamanho do membro do Puzzlemaster nem é tão pequeno assim, pelo menos não comparando com a média: o pênis de Taylor mede 12 cm.

Quando um pênis é pequeno?

Segundo os principais orgãos de saúde do mundo, para que um pênis seja considerado pequeno ele deve medir menos de 9 centímetros quando em repouso.

Existe ainda uma condição chamada de micropênis que atinge 0,6% dos homens. Nestes casos o pênis ereto não chega a 8 centímetros.

Qual o menor pênis do mundo?

Uma pesquisa recente sobre o assunto indicou que os brasileiros ocupam uma posição mediana no ranking mundial. O tamanho médio do pênis dos brasileiros é de 12,4 centímetros.

Mas os menores pênis se encontram na Ásia, onde os indianos lideram com 9,3 centímentros em média. Na Coreia do Sul a média está em 9,6 centímetros.

A média mundial fica com a Europa. França e Alemanha por exemplo tem o tamanho médio do pênis de 14,5 centímetros.

E, como você deve ter imaginado, as maiores médias estão na África. No Congo, a média (!) nacional é de 17,9 centímetros.

O que fazer em caso de pênis muito pequeno?

Alguns homens por sentirem que tem o pênis muito pequeno acabam com transtornos psicológicos. O transtorno mais comum é conhecido como síndrome do pênis pequeno (SPS).

Associado ao transtorno pode ainda ocorrer outro problema, a dismorfia corporal (BDD) e isso pode agravar a angústia e uma preocupação descabida em relação ao tamanho do pênis.

Mas este problema é tratável e se você está com este tipo de preocupação o melhor a fazer é procurar a ajuda de um terapeuta.

De qualquer maneira, algumas pesquisas já indicaram que as mulheres dão pouca importância ao tamanho do membro, preferindo os pênis mais medianos.

Fique tranquilo!

Fonte: Assuntando