BANDIDOS VIOLENTOS: Casal é brutalmente espancado por não ter dinheiro e nem celular na hora de roubo

O crime foi registrado nesta terça-feira (23) próximo a escola Capitão Cláudio, no bairro Cidade Nova, na zona Sul da capital de Rondônia.

Um homem de 33 e a esposa de 40 anos estavam trabalhando em uma obra no momento em que três bandidos chegaram em um carro de cor preta. O trio anunciou o roubo e exigiu dinheiro e celulares das vítimas.

No entanto, o casal informou que não tinha dinheiro e nenhum aparelho telefônico. Nesta hora, os bandidos com raiva agrediram a pauladas o homem e a mulher com vários socos.

Depois da brutalidade, os criminosos fugiram sem levar nada. O homem agredido teve de ser socorrido ao hospital João Paulo II. A mulher dele não precisou de atendimento médico, apesar de sofrer alguns hematomas nos braços e costas.

O crime será investigado pela Polícia Civil.