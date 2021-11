Bandidos se passam por funcionários de bancos e aplicam golpes nos clientes em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil, através do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio, está investigando uma nova modalidade de crime financeiro que está sendo posta em prática em Cruzeiro do Sul. Os criminosos estariam se passando por funcionários dos bancos para abordar os clientes.

O delegado Rafael Távora, responsável pela investigação, contou como os criminosos estariam agindo. “Nesse golpe os criminosos entram no banco, especialmente no horário em que a agência não tenha funcionário, às 06:00 horas da manhã e se apresentam com funcionários do banco pra atender principalmente o idoso, esses são os alvos dos criminosos”, explicou o delegado.

De posse dos dados bancários da vítima o estelionatário faz empréstimos ou transferências, se beneficiando da situação. “Eles se passam por funcionários, ajudam, mas aproveitam e fazem operações bancárias indevidas como empréstimos e transferências”, destacou.

A polícia já está trabalhando para identificar os criminosos. Uma das ações foi registrado pelo sistema de monitoramento de segurança da agência, o que deve facilitar o trabalho dos investigadores. A polícia pede à população que evite pedir ajuda a estranhos e denuncie crime como esse.

“Peço a população que não aceite ajuda de desconhecidos e, principalmente, daqueles que não têm um crachá ou uma identificação oficial do banco. Na dúvida, chame o gerente”, aconselhou o delegado.