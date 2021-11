Bandidos não conseguem roubar dinheiro do caixa eletrônico da Rodoviária de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O motorista do caminhão guincho, utilizado durante o roubo do terminal de autoatendimento da Rodoviária Internacional de Rio Branco, foi preso como um dos suspeitos de integrar o bando que executou a ação criminosa. Na mesma operação policial dois carros foram apreendidos.

Os veículos de passeio foram usados para transportar os membros da quadrilha. O roubo do caixa eletrônico ocorreu por volta das 2:30h da madruga desta segunda-feira, 22. Pelo menos 10 criminosos encapuzados participaram da ação. Uma pessoa, que estava esperando um familiar chegar de Porto Velho, foi rendida. As 28 câmeras do local estão desativadas.



O suspeito preso pode ser indiciado pelos crimes de formação de quadrilha e roubo qualificado.