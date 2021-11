Bandidos invadem condomínio de luxo, roubam R$ 24 mil e estupram moradoras

- Publicidade-

Uma casa do luxuoso condomínio Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi invadida por quatro homens que roubaram pertences de moradores e estupraram duas jovens da família. O crime aconteceu há uma semana, na última terça-feira (2), e é investigado pela Polícia Civil.

A PC informou que o registro foi feito no dia seguinta, na quarta-feira (3), na 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes.

“Quatro homens encapuzados, portando arma de fogo, invadiram uma residência no condomínio, renderam os moradores e roubaram celulares, notebooks e uma quantia em dinheiro. Uma das vítimas também foi obrigada a realizar transações bancárias”.

Segundo a polícia, os depoimentos das cinco pessoas que estavam na casa já foram coletados. “Além de ter pedido a perícia no imóvel, que já foi realizada. Também foram solicitadas imagens de câmeras de segurança do condomínio e tem sido realizadas diligências com o objetivo de elucidar o caso. A DT/Abrantes ainda expediu guias para exames periciais, com a finalidade de apurar se as mulheres foram vítimas de violência sexual”, conclui o comunicado.

Por meio de nota, a Polícia Militar confirmou o caso. “A PM só tomou conhecimento na última sexta-feira (5), quando os procedimentos investigativos já haviam sido iniciados pela Polícia Civil. De acordo com nota veiculada no portal A Tarde, as vítimas foram trancadas em um banheiro, após serem amarradas com fios.

A PM ressaltou que mantém o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo em vias públicas. Procurada, a Polícia Civil ainda não retornou o contato.

Fonte: Metro 1