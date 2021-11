Avião de Camilla de Lucas tem problemas técnicos e ex-BBB relata medo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Camilla de Lucas, ex-participante do “Big Brother Brasil 21”, passou por um susto no último domingo (14). O voo em que a apresentadora estava, com destino de São Paulo para o Rio de Janeiro, precisou fazer um pouso de emergência após o piloto detectar uma falha no trem de pouso. Em seu perfil no Instagram, ela relatou o desespero que sentiu ao saber da falha técnica.

“Eu tava vindo de São Paulo para o Rio e acabei de levar um susto no avião. Gente, horrível. Eu sempre falo para vocês que eu sou uma pessoa que tenho muito medo de avião. Aí eu agora eu vim no voo de São Paulo para o Rio, ia descer no Santos Dumont e tô aqui no Galeão. Porque lá em cima, enquanto a gente tava no voo, os comissários informaram que a gente não ia mais descer no Santos Dumont, que a gente ia ter que descer no Galeão, porque a aeronave teve um problema técnico e a gente ia precisar fazer um pouso aqui”, explicou Camilla de Lucas.

“Eu sou uma pessoa que tenho muito muito muito medo de avião. Eu ando e tal, faço as coisas, mas é horrível. E aí quando a gente desceu, eles falaram que foi um problema que deu no trem de pouso, começou a esquentar. Gente, nossa, horrível. Porque enquanto a gente tá lá em cima, eles só falam que é um problema técnico e a gente não sabe direito o que acontece. Deu tudo certo, graças a Deus, mas estou muito nervosa”, completou o desabafo.

Fonte: IG