Auxílio Brasil: vou receber? Qual será o valor? Veja como consultar

Já é possível verificar se você será contemplado e qual o valor do benefício, pelo atendimento da Caixa ou pelo aplicativo do Auxílio Brasil.

Todos os beneficiários do Bolsa Família devem receber o Auxílio Brasil este mês, segundo o Ministério da Cidadania. A fila, no entanto, só será zerada em dezembro. Novos beneficiários não devem ser incluídos este mês.

A concessão e o valor do benefício poderão ser consultados:

O novo aplicativo substitui o antigo app do Bolsa Família. Quem já tinha o app do Bolsa deve apenas atualizá-lo para a nova versão, pela loja de aplicativos do próprio celular, caso a atualização não seja feita de forma automática.