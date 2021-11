Atendimentos ambulatoriais, ortopédicos e eletivos seguem normalizados no Pronto-Socorro

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), esclarece que, as cirurgias ortopédicas, atendimentos ambulatoriais e procedimentos eletivos de urgência do Pronto-Socorro seguem com atendimentos normalizados. Quatro cirurgias de pacientes já foram realizadas em menos de 24hs após o processo de transição da nova empresa prestadora de serviços hospitalares.

A informação foi dada, nesta quinta feira, 11, pela secretária da pasta, Paula Mariano, que falou a respeito das mudanças estruturais com a troca de empresas, reafirmando não haver ocorrido qualquer suspensão de atendimentos durante o processo de transição.

“Nós já havíamos mantido o contrato com a empresa anterior até o prazo limite. Fizemos nova licitação e outra empresa ganhou. Formalizamos a ordem de serviço com ela e avisamos a anterior que em um prazo de cinco dias desocupassem o ambiente e assim foi feito, sem suspensão dos atendimentos aos pacientes”, explicou a secretária.

Ainda segundo a gestora, quatro cirurgias já foram realizadas pela nova empresa prestadora de serviços hospitalares contratada pelo governo. As alas ambulatoriais, de ortopedia e de procedimentos eletivos estão em pleno funcionamento, com aparelhagem instalada e equipe médica empenhada no atendimento.

