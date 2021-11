Ataque suicida triplo deixa três mortos e mais de 30 feridos em Uganda

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um ataque suicida triplo matou ao menos três pessoas na capital de Uganda, Kampala, nesta terça-feira (16). Pelo menos 33 pessoas estão recebendo cuidados médicos, destas cinco estão em situação grave. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

As explosões chocaram o país, conhecido como símbolo da luta contra terroristas islâmicos no leste da África e cujo líder passou anos cultivando apoio do Ocidente na área de segurança.

Até o momento, não houve reivindicação da autoria do ataque, ainda que a polícia indique que os responsáveis são membros das Forças Democráticas Aliadas (ADF) alinhados ao Estado Islâmico.