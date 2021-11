Associação de procuradores repudiam Rocha por exoneração de João Paulo Setti

- Publicidade-

A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF (Anape) repudiou em nota, o ato de exoneração assinado pelo governador em exercício, Major Rocha (PSL), do procurador do Estado, João Paulo Setti, por supostas denúncias de irregularidades no pagamento dos precatórios.

A nota assinada pela direção da instituição destaca que o ato ocorreu em desacordo com a decisão do governador Gladson Cameli. Segundo eles, Rocha se aproveitou da ausência do titular da pasta para tomar uma atitude drástica e danosa aos poderes.

A Associação Nacional considera que a decisão de Rocha atenta contra o Estado democrático de direito e prejudica o regular funcionamento da instituição. A instituição aproveitou para alfinetar a guerra política entre Gladson e Rocha. “Jamais deve ser utilizada como instrumento ou alvo para a resolução de conflitos de natureza político-pessoal”, diz trecho da nota.

Por fim, a nota de repúdio classifica o ato de Wherles Rocha como atentado às prerrogativas dos advogados. “Um ataque contra um órgão essencial ao funcionamento da justiça e, sendo assim, merece o mais incisivo repúdio”, afirma.