Assessoria de Marília explica motivo de ‘equívoco’ no dia da morte

A assessoria de imprensa de Marília Mendonça divulgou nesta segunda-feira (8) uma nota oficial explicando o “equívoco” que a teria levado a informar que a cantora sertaneja e as outras vítimas da queda do avião estariam “bem” e que “todas as pessoas estavam sendo encaminhadas para o hospital para a realização de exames.” O acidente aéreo matou a artista e mais quatro, na tarde de sexta-feira (5), na serra de Caratinga, em Minas Gerais.

De acordo com a equipe da compositora, eles buscaram informações sobre a queda da aeronave por meio de “fontes oficiais” e, que, por isso, repassaram as informações aos jornalistas de todo o Brasil. “Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão.”

Entretanto, minutos depois, as mesmas fontes informaram sobre a fatalidade. Diante do novo fato, a assessoria então buscou comunicar primeiramente os familiares das vítimas envolvidas. Por fim, a nota ressaltou que em nenhum momento a falha foi intencional. “Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral.”

O avião que transportava a cantora Marília Mendonça caiu na tarde de sexta-feira (5) na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A artista viajava a trabalho e faria shows pelo estado. A informação do acidente foi confirmada pela assessoria, que afirmou que a cantora e os outros passageiros estavam bem e que teriam sido encaminhados ao hospital para a realização de exames.

Minutos depois, no entanto, o empresário da sertaneja confirmou, por meio de nota oficial, a morte dela, do produtor Henrique Ribeiro, do tio Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e do co-pilto do avião, Tarciso Pessoa Viana.