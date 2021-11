Assaltante é preso após aterrorizar funcionárias e clientes de salões de beleza

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (10/11), investigadores da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) prenderam um homem acusado de roubar um salão na região. Armado, o homem invadiu o estabelecimento e rendeu as funcionárias. O assalto foi registrado pelas câmeras do circuito interno de segurança (veja o vídeo abaixo).

O roubo aconteceu em setembro deste ano. Na ocasião, o homem, sob grave ameaça, pegou os celulares e um aparador de aliança de ouro da proprietária do salão e de uma cliente. Em seguida, o autor ordenou que as vítimas ficassem no banheiro e fugiu levando os objetos subtraídos.

Vizinhos do estabelecimento perceberam que o autor tinha fugido em um Gol branco, na companhia de um comparsa que o aguardava do lado de fora. “Identificamos um dos envolvidos no roubo, de 20 anos. Também foi descoberto que o envolvido, ainda adolescente, em 2017, roubou outros dois salões de beleza em Águas Claras, um em Ceilândia e o outro em Taguatinga, com o mesmo modus operandi”, detalhou o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

Durante os trâmites judiciais, o envolvido praticou mais um roubo, em 10 de outubro, em um salão de beleza de Águas Claras, onde roubou celulares e a caminhonete da proprietária. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o autuado foi recolhido ao sistema prisional. Na manhã desta quarta (10/11), os policiais cumpriram mais um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão referentes aos demais roubos em Vicente Pires. Na casa dele, em Taguatinga, foram encontradas as roupas utilizadas e o documento do veículo utilizado pelo criminoso para a prática de um roubo a um salão de beleza da Rua 12 de Vicente Pires. “Ele é ainda suspeito de ter praticado outros três roubos em salões de beleza de Vicente Pires e roubo a um salão na Colônia Agrícola 26 de Setembro”, destacou o delegado.

A PCDF divulgou a imagem do autor, pois acredita que ele tenha feito outras vítimas. Qualquer denúncia pode ser feita pelo número 197, da Polícia Civil. Por cada roubo praticado, o autor está sujeito a pena de quatro a 10 anos de prisão, todos com o aumento de 2/3 por terem sido praticados com o emprego de arma de fogo.