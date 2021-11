Assaltante de banco é preso fazendo prova do Enem no PI

-------- Continua depois da Publicidade--------

A polícia do Piauí prendeu neste domingo (21) um suspeito de assalto a banco enquanto ele fazia a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em uma escola de Teresina no Piauí.

O homem, de iniciais E.J. C.C, tem 32 anos e iria iniciar a prova quando policiais militares cumpriram o mandado de prisão contra ele, expedido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, segundo informações do portal G1. O preso foi conduzido para a Central de Flagrantes de Teresina.

“É um trabalho conjunto com a Polícia Federal e Polícia Civil. A informação veio da Polícia Federal e nós estamos executando e cumprindo o mandado por assalto a banco”, afirmou o major Audivan Nunes, da Força Tarefa da Segurança Pública do Piauí.

Outro homem, de iniciais E. R. C. B, de 44 anos, foi preso quando se preparava para fazer a prova do Enem na Universidade Federal do Piauí. Ele é investigado por peculato em São Paulo.Uma mulher também foi presa no início da tarde deste domingo, na zona leste de Teresina, e conduzida à Central de Flagrantes