Artesanato acreano marca presença em Mostra realizada em Portugal

Começou na sexta-feira, 12, o Seminário Agronegócio Sustentável no Brasil e a Mostra da Economia Criativa da Amazônia. O evento, que acontece em Lisboa – Portugal, é uma iniciativa organizada pelo Senado Federal Brasileiro, por meio da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com apoio do Sebrae Nacional, e dos Sebrae da região Norte.

Além dos artesanatos confeccionados nos estados que compõem a Amazônia Legal, estão presentes na Mostra elementos da gastronomia nortista. As peças do artesanato indígena acreano ganharam destaque durante a exposição.

Evento é uma iniciativa organizada pelo Senado Federal Brasileiro (Foto: Assessoria)

O evento tem o objetivo de projetar a imagem do Brasil como potência agroambiental, turística e cultural, além de posicionar o país como potencialidade para a chamada “economia verde”.

A extensa programação inclui debates sobre o Agronegócio Sustentável, Comércio Exterior, Segurança Alimentar, Financiamento do Desenvolvimento Sustentável e Economia Criativa, onde entram o turismo, o artesanato e a gastronomia.

Segundo o analista do Sebrae no Acre, Marcos Maciente, que realizou a curadoria das peças de artesanato enviada para a Mostra, está prevista no evento a participação de autoridades de todos os países de Língua Portuguesa.

“Além dessas autoridades, estarão presentes representantes de todos os governos da Comunidade Europeia, que veem no Brasil um dos maiores potenciais para “Economia Verde” no mundo”, disse.