ARMADOS E PERIGOSOS: dupla é presa com arma de fogo na Cidade do Povo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante patrulhamento pela Cidade do Povo, os policiais da RPM – Rádio Patrulha Motorizado – do 2° Batalhão, avistaram um veículo HB20 de placas NXR – 7102 e de cor branca, em atitude suspeita.

Ao se aproximar do veículo, o condutor do mesmo se assustou com a guarnição e acelerou o carro, tentando escapar da polícia.

A polícia fez um breve acompanhamento ao veículo e, após fechado o cerco , durante a busca no veículo, a polícia encontrou uma arma de fogo.

Os dois indivíduos foram antão encaminhados para a Delegacia de Flagrantes.

Ambos são maiores de idade e um já tem passagem por associação ao tráfico.

O veículo, quem também foi apreendido, não possue nenhuma restrição no sistema e segundos os presos, pertence a esposa de um deles.

A dupla armada, que não soube explicar o motivo de estar portando tal objeto e nem quais suas intenções, agora está a disposição da justiça.