Aprovados no processo seletivo de Mâncio Lima são convocados para entrega de documentação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã da última quinta-feira, 18, foi publicado no Diário Oficial do Acre o edital de convocação dos aprovados no último processo seletivo da prefeitura de Mâncio Lima.

O candidato deverá comparecer à Gerência de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, na sede da Prefeitura de Mâncio Lima no prazo de sete dias a contar da data de publicação deste Edital, no horário de 07h às 13h, para entrega dos documentos e demais procedimentos constantes no Edital.

Entre os convocados estão: professores; assistente educacional; assistente social; psicólogo e interprete.

CONFIRA A LISTA DOS CONVOCADOS: CONVOCAÇÃO DE APROVADOS!

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS:

1. Documentos comprobatórios dos cursos ou experiências profissionais anexados no ato da inscrição.

2. 1 (uma) foto 3×4 – recente;

3. Carteira de Identidade e CPF;

4. Comprovante de endereço atual;

5. Certidão de Nascimento e CPF dos Filhos (menores de 18 anos);

6. Título de Eleitor e comprovante de quitação da Justiça Eleitoral;

7. Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (candidato do sexo masculino);

8. Carteira de Trabalho (página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);

9. Comprovante de Inscrição PIS/PASEP (se o candidato nomeado não for cadastrado deverá apresentar Declaração de próprio punho de não cadastrado);

10. Número de Conta corrente junto ao Banco do Brasil;

11. Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública incompatível com o cargo pretendido.

12. Certidões negativas de antecedentes criminais das Justiças Estadual e Federal dos Estados em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos.

13. Para os cargos que constitucionalmente podem ser acumulados, deverão apresentar documentação que comprove a compatibilidade de horários.

OBS.: A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVERÁ SER APRESENTADA NOS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE 1 (UMA) CÓPIA, NÃO NECESSITANDO

ESTAREM AUTENTICADAS