Aprovação do governo Bolsonaro fica abaixo de 20% pela 1ª vez, diz pesquisa

A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro despencou cinco pontos percentuais, de acordo com pesquisa publicada nesta segunda-feira (29/11) pelo Instituto Atlas.

Nos números divulgados pelo levantamento, o governo Bolsonaro aparece abaixo de 20% pela primeira vez na série temporal. Realizada entre 23 e 26 de novembro, a pesquisa registra que 19% dos entrevistados avaliaram o governo do atual presidente entre ótimo e bom, enquanto 20% consideraram a atual administração regular.

Quadro detalha a popularidade do governo Bolsonaro (foto: Reprodução/Instituto Atlas)

Em contrapartida, 60% qualificaram o governo como ruim/péssimo. Enquanto 1% não soube opinar sobre o assunto. Foram entrevistadas 4.921 pessoas de forma on-line, via convites randomizados. A margem de erro é de um ponto percentual e o índice de confiança é de 95%.

Já a aprovação de Jair Bolsonaro à frente do Planalto alcançou seu índice mais baixo desde o início do governo: 29,3% dos brasileiros aprovam o desempenho na Presidência, enquanto 65,3% o rejeitam.

Fonte: Correio Braziliense